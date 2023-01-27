ЦБ РФ сообщил, что ценовые ожидания предприятий в январе остаются повышенными

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий в январе 2023 года немного снизились после повышения в предыдущие четыре месяца, при этом они находятся вблизи уровней IV квартала 2021 - I квартала 2022 года, когда общее ценовое давление было повышенным, говорится в комментарии Банка России

На динамику краткосрочных ценовых ожиданий по-прежнему оказывает влияние неопределенность экономической ситуации в целом, а также изменение валютного курса и закупочных цен, отмечает ЦБ.

Предприятия при принятии решений относительно цен в ближайшие три месяца в большей мере ориентировались на текущий спрос на продукцию. В отраслях с наиболее скромными оценками спроса (строительстве, торговле оптовой и розничной) некоторые компании стараются сдерживать рост цен, несмотря на продолжающееся увеличение издержек, отмечает ЦБ.

Январское ускорение роста издержек и повышение отпускных цен предприятия объясняют повышением тарифов на коммунальные услуги, ростом цен на комплектующие и материалы, в том числе горюче-смазочные, а также с индексацией заработной платы.

В целом компании в январе текущие условия ведения бизнеса оценили более негативно, чем месяцем ранее, отмечает Банк России. "В большей степени это было характерно для добывающих компаний, что стало следствием усиления санкционных ограничений. Ухудшение текущих оценок отмечалось также в торговле автотранспортными средствами и транспортном комплексе", - говорится в комментарии.

ЦБ также отмечает ухудшение в январе текущих оценок предприятий по спросу и производству по отношению к декабрю.