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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Слова Грефа о возможной выплате дивидендов за 2022 год вызвали рост котировок Сбера

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года, сказалл журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф. На этих его словах котировки Сбербанка ускорили рост.

Греф не стал отвечать на вопрос, может ли на выплату дивидендов быть направлено не менее 50% прибыли за 2022 год. Однако он сообщил, что нераспределенную прибыль 2021 года для выплаты дивидендов использовать не планируется.

"Нет, конечно", - сказал он.

Обыкновенные акции Сбербанка на "Московской бирже" достигли отметки 163,6 рубля за штуку (+2,2% к закрытию понедельника), а привилегированные бумаги выросли в цене на 2,5% (до 161,58 рубля за штуку).

Ранее сообщалось, что государство ждет от Сбербанка дивиденды за 2022 год, "не меньше" заложенных в политике 50% прибыли. "Да, ожидаем (выплаты дивидендов по итогам 2022 года - ИФ). Стандартный подход, который прописан в дивидендной политике Сбербанка, - не меньше 50% (прибыли на дивиденды - ИФ). Дальше будем обсуждать", - говорил в начале февраля замглавы Минфина Владимир Колычев.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2022 году составила 300 млрд рублей, сократившись более чем в 4 раза по сравнению с рекордом 2021 года (1,237 трлн рублей). Отчетность по МСФО банк планирует опубликовать в начале марта.

Дивиденды за 2021 год Сбербанк не выплачивал. Банк России рекомендовал кредитным организациям до конца 2022 года воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,4 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

США в апреле 2022 года ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство.

Сбербанк Герман Греф Мосбиржа
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