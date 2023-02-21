Российский рынок акций отреагировал ростом на послание президента

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций продолжил расти на фоне оглашения президентского послания Федеральному собранию, индекс МосБиржи протестировал 2220 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний и металлургов. Локомотивом роста стали бумаги Сбербанка на ожиданиях дивидендов.

К 13:30 индекс МосБиржи рос на 1,6%, до 2218,18 пункта (максимум дня - 2227,82 пункта), индекс РТС рос на 1,5%, до 935,33 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,6%.

Доллар подорожал на 27 копеек до 74,77 рубля.

Подорожали расписки OZON (+3,6%), акции Polymetal (+3,1%), "НЛМК" (+2,9%), "Северстали" (+2,9%), Сбербанка (+2,7% и +3% "префы"), "Яндекса" (+2,3%), расписки TCS Group (+2,2%), бумаги "Магнита" (+2%), "Московской биржи" (+1,9%), "ММК" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,8%), ВТБ (+1,7%), ПАО "Полюс" (+1,7%), "МТС" (+1,6%), АФК "Система" (+1,5%), "РусГидро" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Роснефти" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Норникеля" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%).

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбер может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года. Он не ответил на вопрос, может ли на выплату дивидендов быть направлено не менее 50% прибыли за 2022 год, но сообщил, что нераспределенную прибыль 2021 года для выплаты дивидендов использовать не планируется. "Нет, конечно", - сказал он.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, на российском рынке акций во вторник индексы растут, однако высокий уровень неопределенности сохраняется. Бумаги Сбербанка отреагировали ростом на заявление главы Сбербанка Грефа о том, что банк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года. Индекс МосБиржи восстанавливает позиции после отскока от поддержки 2150 пунктов, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+16,2% и +8,1% "префы"), ПАО "Томская распределительная компания" (+12,6%), "Иркута" (+7,9%), ПАО "НПО "Наука" (+7,7%), "Мостотреста" (+7,4%), МКФ "Красный Октябрь" (+5,9%), ПАО "Группа Позитив" (+5,8%).

Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-6%), ПАО "Лензолото" (-3,7% и -2% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-3,2%), ПАО "Центральный телеграф" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 34,07 млрд рублей (из них 14,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,44 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,22 млрд рублей на акции "Газпрома").