Фьючерсы на уран превысили 50 евро за фунт впервые с ноября 2022 года

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Фьючерсы на уран поднялись выше 50 евро за фунт – до самого высокого уровня с ноября 2022 года. Причина – в сохраняющихся опасениях по поводу нехватки мировых запасов на фоне ожиданий роста спроса, пишет Trading Economics.

Конфликт между Россией и Украиной нарушил поставки ядерного топлива, говорится в материале. Trading Economics также напоминает о вероятности введения санкций в отношении российского урана. Доля РФ на рынке обогащения урана составляет 38%, а его поставки составляют почти половину от общего объема в мире.

Trading Economics отмечает, что из-за энергетического кризиса, усугубленного конфликтом между Россией и Украиной, такие страны, как Япония, Франция, Южная Корея, Индия, Великобритания, США, Германия, недавно объявили о новом строительстве и дополнительных стимулах для ядерной энергетики.

Крупные энергокомпании заключили долгосрочные контракты в начале прошлого года, чтобы избежать волатильности на фоне возможных санкций в отношении российского урана, писал Trading Economics в 2022 г. Это привело к тому, что объем сделок на рынке урана в 2022 г. существенно сократился и на конец сентября составлял 47,1 млн фунтов против 75,4 млн фунтов годом ранее, писал в своем отчете британский урановый инвестфонд Yellow Cake.

В середине февраля 2023 года издание Politico сообщило, что Еврокомиссия не будет включать в новый санкционный пакет ограничения против российской атомной отрасли и ее представителей.