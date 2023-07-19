Инвестфонд Yellow Cake отметил проблемы с цепочками поставок урана

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Британский инвестфонд Yellow Cake, специализирующийся на инвестициях в уран, наблюдает проблемы с цепочками поставок урана, из-за чего некоторые производители вынуждены закупать его на спотовом рынке для выполнения своих обязательств, говорится в отчете фонда за 2022 финансовый год.

В Yellow Cake отмечают, что мировой спрос на уран продолжает расти, в то время как предложение остается ограниченным из-за многолетнего недофинансирования отрасли, проблем с цепочками поставок, роста затрат.

Мир уже потребляет больше урана, чем производит, оценивает рынок фонд.

На ситуацию на рынке также влияет переход западных энергокомпаний к диверсификации поставок и уходу от зависимости от поставок из России. Новые долгосрочные контракты заключаются по более высоким ценам и необходимы для увеличения производства топлива, пишет Yellow Cake.

Фонд также указывает на риски поставок урана из Казахстана и Узбекистана (вместе составляют более 50% годового производства), которые исторически осуществляются через порт Санкт-Петербурга. В ожидании дальнейших санкций в отношении России многие энергокомпании все чаще обращаются к нероссийским поставщикам.

По информации Yellow Cake, "Казатомпром" успешно осуществляет поставки урана по альтернативному транскаспийскому маршруту, однако в отношении него сохраняются опасения по поводу стоимости и времени, необходимых для перевозки значительного объема грузов по нему.

Что касается самого фонда, то после поставки "Казатомпромом" в рамках соглашения 1,35 млн фунтов урана к концу сентября 2023 года общие запасы Yellow Cake будут оцениваться в 20,16 млн фунтов урана, что составляет около 15% мирового производства в 2022 года.