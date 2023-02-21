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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

ФАС разрешила ООО "Альмира" приобрести рестораны KFC у AmRest

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке ООО "Альмира" бизнеса AmRest в РФ, управляющей ресторанами KFC, говорится в сообщении службы.

Ресторанный холдинг AmRest управляет 214 заведениями KFC в РФ. В декабре прошлого года холдинг заявил, что договорился о продаже бизнеса за 100 млн евро компании ООО "Альмира". Подробностей о компании не приводилось.

ФАС в своем сообщении также не привела подробности о компании.

Помимо регулятора, сделка потребует согласия Yum! Brands Inc., владеющего брендом KFC.

AmRest – ресторанный холдинг, развивающий собственные рестораны и управляющий известными ресторанными брендами в Европе и Китае. Холдинг работает в России с 2007 года, развивая франчайзинговую модель KFC. Сейчас под его управлением находится 214 ресторанов бренда.

ФАС Альмира AmRest KFC
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