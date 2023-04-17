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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Yum! Brands закрыла сделку по продаже KFC в России "Смарт Сервис Лтд"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Yum! Brands, Inc. закрыла сделку по продаже KFC в России компании "Смарт Сервис Лтд", сообщила компания.

В рамках сделки стороны договорились, что "Смарт Сервис" проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в "Ростик'с". В сообщении речь идет о более 100 ресторанах, также "Смарт Сервис" будет ответственна за ребрендинг других франчайзи в РФ.

Сумма сделки не называется.

В июле 2022 года Yum! Brands Inc. сообщала, что находится "на продвинутой стадии" процесса передачи прав собственности на рестораны KFC и франшизу в РФ местному игроку. После завершения сделки компания планировала полностью уйти из России. В марте она приостановила работу собственных ресторанов в РФ, развитие сети и инвестиции, а также пообещала направлять всю прибыль от операций на российском рынке на гуманитарные цели.

В октябре ФАС сообщала, что получила ходатайство о покупке российского бизнеса KFC от "Смарт Сервис Лтд". Все необходимые разрешения были получены, уточнили в Yum! Brands.

В РФ работали около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands – ООО "Ям Ресторантс Раша" – управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

Yum Brands KFC Смарт Сервис
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