"Норникель" рассматривает вопрос дробления номинала акций

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" прорабатывает вопрос дробления номинала акций. Об этом заявил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании "Норильский никель" Михаил Боровиков, отвечая на вопросы инвесторов на канале БКС Live.

Компания получает много запросов розничных инвесторов на этот счет, отметил он.

"Мы вас всех слышим. Это тот вопрос, который в компании прорабатывается, - сказал Боровиков. - Но есть много подводный камней технического плана, в том числе связанных с замороженной ADR-программой. Там же надо дробить и ADR. Но мы делаем, я думаю, все будет хорошо в этом направлении".

Стоимость одной акции ГМК сейчас около 14,7 тыс. рублей.

По его словам, дробление наряду с мотивационными программами станет часть усилий по плану "народного капитализма", который призван сделать акцию более доступной для сотрудников компании и розничных инвесторов.