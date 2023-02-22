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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Евросоюз снизил потребление газа с августа 2022 года по январь 2023 года на 19,3%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в ЕС снизилось на 19,3% в период с августа 2022 года по январь 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы с 2017 года, сообщила во вторник статистическая служба ЕС Eurostat.

"Регламент Совета ЕС 2022/1369 о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, являющийся частью плана REPowerEU по прекращению зависимости ЕС от российских ископаемых видов топлива, установил цель сокращения на 15% на период с августа 2022 года по март 2023 года по сравнению со средним показателем за тот же период пяти предыдущих лет подряд", - напоминается в статистическом анализе.

В нем приводятся данные о том, что с августа 2022 года по январь 2023 года наименьшее снижение потребления природного газа за отчетный период среди стран ЕС зарегистрировано в Ирландии: на 0,3%. В Испании - на 13,7% и в Словении - на 14,2%. Только в этих трех странах не достигнут показатель в 15%.

В других государствах-членах ЕС, отмечает Eurostat, потребление снизилось больше целевого показателя в 15%, а в некоторых странах значительно больше - до 40% и более.

Сильнее всего потребление упало в Финляндии - на 57,3%, в Литве - на 47,9% и в Швеции - на 40,2%, следует из анализа статистической службы ЕС.

Евросоюз
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