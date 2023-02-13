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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Власти Италии рассчитывают в течение года полностью отказаться от газа из РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Италия сможет полностью прекратить закупки российского газа уже в течение нынешнего года. Об этом сообщил в понедельник в интервью газете Il Messaggero ("Мессаджеро") министр промышленности Адольфо Урсо.

"В течение этого года мы откажемся от поставок газа из России, а в будущем сами сможем снабжать газом другие страны и превратимся в газовый хаб", - сказал он.

"Два регазификационных комплекса в Пьомбино и Равенне, которые будут введены в строй до лета, будут производить те самые 10 млрд кубометров газа в год. Именно столько мы импортировали из России за прошлый год", - отметил министр.

Урсо напомнил, что в 2021 году 40% потребляемого газа Италия получала из России, в этом году этот объем снизился уже до 16%.

Итальянские официальные лица в последние месяцы регулярно заявляют, что их цель – найти альтернативных поставщиков газа и таким образом перестать покупать этот энергоресурс у РФ.

AP ранее отмечало, что Алжир стал главным поставщиком энергоресурсов в Италию, заменив на этом месте Россию. Алжирские власти также хотели бы создания в Италии газового хаба, через который алжирский газ пойдет в другие страны Евросоюза. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach и итальянская Eni изучают перспективы добычи нефти и газа в южных районах пустыни Сахара.

В конце января стало известно, что Eni подписала с ливийской госкомпанией Noc соглашение о разработке двух газовых месторождений у берегов Ливии. Будущие инвестиции в проект оцениваются в $8 млрд.

Италия РФ
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