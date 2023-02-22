Фондовые индексы США упали более чем на 2% на слабых отчетностях ритейлеров

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник самым резким снижением с середины декабря на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров.

Негативное влияние на настроения инвесторов также оказал подъем доходности гособлигаций почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.

Между тем во вторник стало известно, что продажи на вторичном рынке жилья в США в январе уменьшились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили 4 млн домов в пересчете на годовые темпы.

Снижение показателя было зафиксировано по итогам двенадцатого месяца подряд, чего не происходило с начала ведения расчетов в 1999 году. Теперь он находится на минимуме с октября 2010 года.

"Хоть рынок акций и показал впечатляющее восстановление в этом году, он все еще пытается приспособиться к новой реальности, в которой ФРС едва ли возьмет паузу и будет по-прежнему сосредоточена на борьбе с инфляцией, а значит, инвесторам нужно готовиться к длительному периоду повышенных ставок", - отметила инвестиционный директор BMO Family Office Кэрол Шляйф.

Котировки акций Home Depot Inc. упали на 7,1% по итогам сессии и возглавили снижение в индексе Dow Jones. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома в четвертом финансовом квартале, завершившемся 29 января, увеличила выручку слабее прогнозов и дала разочаровавший инвесторов годовой прогноз.

Бумаги Walmart Inc. подорожали на 0,6% и единственные из 30 представителей индекса Dow завершили торги в плюсе. Крупнейшая американская компания розничной торговли увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финквартале (ноябрь-январь), хотя и дала слабые прогнозы на текущий квартал и год.

Стоимость акций ведущего автомобильного ритейлера страны AutoNation упала на 8,9% после того, как аналитики J.P. Morgan ухудшили рекомендацию для них до "ниже рынка" с "нейтрального уровня".

Цена акций Constellation Energy Corp. опустилась на 4,9% на сообщении BofA Securities о снижении рекомендации для них до "нейтрального уровня" с "покупать".

Ирландская Medtronic Plc, являющаяся одним из крупнейших производителей медицинского оборудования в мире, получила в третьем финквартале скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий экспертов. На этой новости акции компании, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, подорожали на 0,8%.

Бумаги General Mills Inc. прибавили в цене 4,4%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США теперь ожидает повышения скорректированной прибыли по итогам 2023 фингода, который завершится в мае, на 7-8% по сравнению с прогнозировавшимися в декабре 4-6%. Оценка органического роста выручки улучшена до примерно 10% с 8-9%.

Dow Jones Industrial Average уменьшился на 2,06% и составил 33129,59, пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 2% - до 3997,34 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 2,5%, составив 11492,3 пункта.