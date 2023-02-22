ЦБ Новой Зеландии повысил ключевую ставку до максимума с 2009 года

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Резервный банк Новой Зеландии (ЦБ страны) в среду повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,75% годовых.

Это максимальный уровень с января 2009 года.

Результат совпал с прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

ЦБ поднимает ставку по итогам десятого заседания подряд. В итоге с октября 2021 года она выросла на 450 б.п. Это самые значительные темпы повышения с 1999 года.

Руководства банка заявило, что, несмотря на появление признаков ослабления ценового давления, инфляция пока остается слишком высокой. В связи с этим ожидается дальнейшее увеличение ставки, ее пиковый уровень прогнозируется в районе 5,5% в этом году.

Резервный банк по-прежнему ожидает, что экономика страны начнет снижение во втором квартале текущего года.