ЦБ Новой Зеландии повысил ключевую ставку на 25 б.п. и готов взять паузу

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Резервный банк Новой Зеландии (ЦБ страны) в среду повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 5,5% годовых.

Это максимальный уровень с декабря 2008 года.

Результат совпал с прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

ЦБ поднимает ставку по итогам 12-го заседания подряд. В итоге с октября 2021 года она выросла на 525 б.п. - сильнее, чем ключевые ставки в ведущих экономиках мира.

По прогнозам центробанка, ставка достигла пикового уровня и останется на текущей отметке до третьего квартала 2024 года, после чего начнет снижаться.

Руководство ЦБ прогнозирует умеренную рецессию в Новой Зеландии в течение второго и третьего кварталов 2023 года.