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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

МТС купила 67% платформы для размещения нативной рекламы Buzzoola

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" стало владельцем 67% группы Buzzoola (ООО "Баззула интернет технологии" и ООО "Баззула рекламные технологии"), развивающей платформу для размещения нативной рекламы.

Как говорится в пресс-релизе МТС, у компании предусмотрена возможность выкупа еще 33% Buzzoola в 2024 году. Финансовые параметры сделки не раскрываются.

Buzzoola будет работать как самостоятельная компания в составе дочерней структуры МТС - ООО "Стрим". Операционное управление продолжит осуществлять команда основателей и менеджмента платформы.

На сайте Buzzoola говорится, что платформа предоставляет возможность показа видеорекламы, а также текстово-графического рекламного блока при скроллинге страницы сайта или ленты новостей. Реклама размещается на сайтах России и стран СНГ с охватом более 100 млн человек.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Баззула интернет технологии" зарегистрирована в 2011 году, выручка компании в 2021 году составила 568,6 млн рублей. Этой компании принадлежит 100% "Баззула рекламные технологии" (зарегистрирована в июне 2022 года).

ООО "Стрим" выкупило долю в ООО "Базулла интернет технологии" у Наталии Солодуховой, у нее остается 13,7% компании. Совладельцем "Баззула интернет технологии" также является гендиректор ООО Виталий Желяпов (19,3%).

Покупка Buzzoola позволит МТС ускорить развитие собственного AdTech-направления и увеличить долю на рынке рекламы, отмечается в пресс-релизе. МТС развивает собственные рекламные решения на основе данных своей цифровой экосистемы, облачных технологий, алгоритмов "больших данных" и искусственного интеллекта под зонтичным брендом "МТС Маркетолог".

"В России есть высокий спрос на импортозамещающие решения, которые будут по эффективности на уровне продуктов таких глобальных игроков как Google, Criteo, RTR House и других. Это требует как инфраструктурных инвестиций, так и объединения компетенций ключевых игроков рынка", - сказала директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова, слова которой приведены в пресс-релизе.

МТС Buzzoola
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