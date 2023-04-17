МТС вошла в капитал разработчика IoT-решений для транспорта "Проектная среда"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" приобрело 15% ООО "Проектная среда" (разработчик решений в области интернета вещей для транспорта), следует из данных информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Сделка была совершена 13 апреля. Продавцами выступили Мария и Юрий Висневские, доли которых в ООО по результатам сделки составили 76,5% и 8,5% соответственно.

В МТС воздержались от комментариев.

В конце марта "Коммерсантъ" писал, что МТС планирует закрыть сделку по приобретению контроля (более 50%) в ООО "Проектная среда" до конца апреля. По данным источника издания, сумма сделки может составить порядка 1,5-2 млрд рублей.

ООО "Проектная среда" зарегистрировано в апреле 2016 года в Петербурге Марией Висневской, уставный капитал - 10 тыс. рублей. Выручка компании в 2021 году составила 97,3 млн рублей, чистая прибыль - 28,1 млн рублей. Компания владеет тремя юрлицами: ООО "СТМ", ООО "СМА-РТ" и ООО "СКАУТ Северо-Запад". Совокупная выручка всех четырех компаний по итогам 2021 года составила 549 млн рублей, чистая прибыль - 63 млн рублей.

МТС развивает направление умных мультимедийных систем для автомобилей "МТС Авто" с лета 2020 года. Тогда же оператор приобрел российских разработчиков и поставщиков мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей "Стопол Авто" и "Коагент Рус". В октябре 2022 года "МТС Авто" приобрела контроль в провайдере навигационных и картографических решений "Навител", а в марте 2023 года - 100% ООО "Ди Вай Технолоджис", которое занимается строительством завода для промышленного производства автоэлектроники на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" (площадка "Алабушево").

Основным направлением "МТС Авто" является предоставление скоростного интернета в автомобилях, разработка мультимедийных устройств, систем комфорта и телематики, а также программного обеспечения к ним. Еще одним направлением деятельности является создание комплексных решений для цифровизации автотранспортной отрасли.