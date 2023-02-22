Планирующий покинуть пост глава PayPal купил акции компании на $2 млн

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор PayPal Holdings Inc Дэн Шульман, планирующий покинуть свой пост в конце 2023 года, купил акции компании на сумму около $2 млн в конце прошлой недели.

Шульман уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, что 17 февраля приобрел 26 тыс. акций PayPal.

Такой шаг главы компании показывает, что менеджмент уверен в своей способности реализовать план существенного увеличения прибыли в этом году, несмотря на умеренный рост выручки, отмечает директор по исследованиям VerifyData Бен Сильверман.

В четвертом квартале 2022 года PayPal увеличила чистую прибыль на 15%, выручку – на 7%.

Акции компании подешевели на 60% с начала 2022 года, тогда как фондовый индекс S&P 500 потерял лишь 14% за это время, отмечает Market Watch.

Шульман не продавал акции PayPal с декабря 2021 года. В феврале 2022 года он купил бумаги компании на $1 млн, а кроме того, получал акции в качестве вознаграждения.

Шульман намерен покинуть пост CEO PayPal 31 декабря 2023 года, но останется в совете директоров компании.