Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Планирующий покинуть пост глава PayPal купил акции компании на $2 млн

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор PayPal Holdings Inc Дэн Шульман, планирующий покинуть свой пост в конце 2023 года, купил акции компании на сумму около $2 млн в конце прошлой недели.

Шульман уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, что 17 февраля приобрел 26 тыс. акций PayPal.

Такой шаг главы компании показывает, что менеджмент уверен в своей способности реализовать план существенного увеличения прибыли в этом году, несмотря на умеренный рост выручки, отмечает директор по исследованиям VerifyData Бен Сильверман.

В четвертом квартале 2022 года PayPal увеличила чистую прибыль на 15%, выручку – на 7%.

Акции компании подешевели на 60% с начала 2022 года, тогда как фондовый индекс S&P 500 потерял лишь 14% за это время, отмечает Market Watch.

Шульман не продавал акции PayPal с декабря 2021 года. В феврале 2022 года он купил бумаги компании на $1 млн, а кроме того, получал акции в качестве вознаграждения.

Шульман намерен покинуть пост CEO PayPal 31 декабря 2023 года, но останется в совете директоров компании.

PayPal
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину продолжила рост, превысив 42 млн куб. м

Цена нефти Brent опустилась ниже $82,8 за баррель

Freeport LNG получила разрешение на запуск двух СПГ-линий

Freeport LNG получила разрешение на запуск двух СПГ-линий

ВЭБ осуществил погашение валютных евробондов-2023 в рублях

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Путин разрешил Emerson продать российский бизнес местному менеджменту

Фьючерсы на уран превысили 50 евро за фунт впервые с ноября 2022 года

Фьючерсы на уран превысили 50 евро за фунт впервые с ноября 2022 года
Послание президента - 2023

Путин предложил налоговые льготы покупателям российского высокотехнологичного оборудования

Силуанов заявил о сохранении плана по уровню дефицита бюджета в 2023 г. с учетом новых трат

Силуанов заявил о сохранении плана по уровню дефицита бюджета в 2023 г. с учетом новых трат
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });