Квартальная выручка PayPal не оправдала прогнозы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings в третьем квартале снизила чистую прибыль на 1%, а ее выручка не оправдала ожиданий экспертов.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила $1,01 млрд, или 99 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,02 млрд, или 93 цента на акцию, за тот же период годом ранее. Скорректированная прибыль подскочила на 22% - до $1,20 на бумагу.

Выручка повысилась на 6% и достигла $7,847 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,07 на акцию при выручке в $7,88 млрд.

Общий объем платежей на платформах компании увеличился на 9% - до $422,641 млрд. Без учета колебаний валютных курсов подъем также составил 9%. Число обработанных транзакций выросло на 6% и составило 6,631 млрд. Количество активных аккаунтов в системе PayPal за год повысилось на 4 млн - до 432 млн.

По итогам четвертого квартала компания рассчитывает увеличить выручку на несколько процентов (по сравнению с $8,026 млрд в прошлом году) и получить чистую прибыль в диапазоне $1,03-1,07 на акцию (против $1,29 годом ранее). В 2024 году ожидается чистая прибыль в районе $3,92-3,96 на акцию, в то время как ранее прогнозировалось $3,88-3,98.

Котировки акций PayPal падают на 6,3% в ходе предварительной сессии во вторник. С начала текущего года капитализация компании выросла на 36,1% (до $85,5 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 24%.