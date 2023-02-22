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BNY Mellon сообщил владельцам ADR "Норникеля" об истечении депозитарного договора с 23 мая

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - The Bank of New York Mellon уведомил владельцев ADR "Норильского никеля" ("Норникеля") об истечении депозитарного договора с 23 мая текущего года, говорится в сообщении депозитария.

В середине ноября прошлого года BNY Mellon уведомил "Норникель", наряду с другими российскими компаниями, о прекращении своих функций депозитария ADR-программ. С тех пор BNY Mellon не получил уведомления от "Норникеля" о выборе нового депозитария.

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В соответствии с условиями депозитарного соглашения, владельцы ADR должны до 24 мая 2024 года сдать ADR для конвертации их в акции, напомнил BNY Mellon.

По данным на начало 2023 года доля ADR в уставном капитале "Норникеля" сократилась до 6,7%, сообщается на сайте компании. Ранее на ADR приходилось 20% уставного капитала.

ADR-программа "Норникеля", согласно полученному в прошлом году разрешению правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, действует до 28 апреля 2023 года.

BNY Mellon Норникель
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