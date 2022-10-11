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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Старейший и один из крупнейших в США банков-кастодианов Bank of New York Mellon Corp (BNY Mellon) со вторника начнет принимать на хранение криптовалюты, а также осуществлять операции с ними наряду с традиционными активами.

Как сообщил банк, BNY Mellon - первый из восьми системно значимых банков США, который будет хранить цифровые активы и позволит клиентам использовать единую платформу для управления как традиционными активами, так и криптовалютами.

BNY Mellon получил разрешение от министерства финансовых услуг Нью-Йорка (The New York State Department of Financial Services, NYSDFS) на работу с биткойнами и эфирами определенного круга клиентов этой осенью. Банк будет хранить ключи, необходимые для доступа к этим активам и их передачи, а также предоставлять те же услуги для этих цифровых валют, которые он предлагает для портфелей акций, облигаций, товаров и других классов активов.

На первых этапах эти функции будут доступны только для выбранных инвестиционных компаний. Однако BNY Mellon намерен в дальнейшем расширять круг клиентов по мере получения одобрений от регуляторов.

BNY Mellon объявил о планах по работе с криптовалютами в феврале прошлого года. Тогда банк сформировал команду из руководителей, которые будут искать возможности для включения цифровых активов во все направления его деятельности.

BNY Mellon использует ПО, разработанное Fireblocks, для хранения криптовалют и ПО Chainalysis для анализа и отслеживания криптовалют прежде, чем они попадут в банк.

Котировки акций BNY Mellon падают на 1,7% на торгах в Нью-Йорке во вторник.

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