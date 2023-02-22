McKinsey планирует уволить около 2 тыс. сотрудников

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская консалтинговая компания McKinsey & Co. планирует сократить штат примерно на 2 тыс. человек в рамках программы реорганизации бизнеса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, увольнения не коснутся сотрудников, напрямую контактирующих с клиентами компании.

Ожидается, что план будет окончательно оформлен в ближайшие недели, и число подпадающих под сокращение сотрудников может измениться.

Сейчас в McKinsey работают около 45 тыс. человек, тогда как пять лет назад ее штат составлял всего 28 тыс. сотрудников.