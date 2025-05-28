McKinsey сократила штат более чем на 10% за полтора года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Консалтинговая компания McKinsey уволила более 10% сотрудников за последние 18 месяцев в рамках одного из самых масштабных сокращений штата за почти 100-летнюю историю компании.

Численность сотрудников McKinsey на данный момент составляет около 40 тысяч человек против более чем 45 тысяч на конец 2023 года, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В том числе компания уволила 1,4 тысячи офисных сотрудников и 400 специалистов в области данных и разработки программного обеспечения.

Сокращение персонала связано с замедлением роста выручки на рынке консалтинговых услуг после резкого скачка в период пандемии коронавируса, когда компания увеличила свой штат почти на две трети. В 2023 году выручка McKinsey составила $16 млрд, тогда как в отчете за 2024 год компания не раскрыла ни показатель выручки, ни численность персонала.

Еще одна причина снижения численности персонала - внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта, который берет на себя задачи, ранее выполнявшиеся младшими сотрудниками, и повышает производительность остальных. Руководство McKinsey отмечало, что "ИИ позволяет достичь новых уровней продуктивности команд".

BCG, главный конкурент McKinsey на рынке консалтинговых услуг, отчиталась о росте выручки на 10% в прошлом году, до $13,5 млрд, и сообщила об увеличении штата на 1 тысячу, до 33 тысяч сотрудников.