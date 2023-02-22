Chesapeake Energy продаст нефтяные активы в Техасе британской Ineos за $1,4 млрд

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская Chesapeake Energy сообщила, что продаст нефтяные активы в Техасе подразделению британской химической компании Ineos за $1,4 млрд.

Площадь продаваемого участка сланцевого месторождения Eagle Ford имеет площадь 172 тысячи акров (около 700 кв. км), на нем порядка 2,3 тысячи готовых скважин, говорится в пресс-релизе. Общий объем добычи углеводородов на этом участке в четвертом квартале 2022 года составил около 36 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Chesapeake продолжает избавляться от нефтяных активов, чтобы сфокусироваться на добыче природного газа. В январе текущего года она продала другой участок Eagle Ford компании WildFire Energy за $1,425 млрд.

Объем добычи Chesapeake в четвертом квартале 2022 года составил эквивалент 4,05 млрд кубических футов в сутки, причем 90% добычи пришлось на долю природного газа. Добыча по итогам всего минувшего года составила эквивалент 4 млрд кубических футов/сут., говорится в отчете компании.

Чистая прибыль Chesapeake в октябре-декабре составила $3,5 млрд, или $24 в расчете на акцию, прибыль без учета разовых факторов - $618 млн, или $4,22 на акцию.

Компания выплатит дивиденды в размере $1,29 на акцию по итогам квартала.

За последние 12 месяцев капитализация Chesapeake выросла на 14%.