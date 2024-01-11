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Газовая Chesapeake Energy купит Southwestern Energy за $7,4 млрд

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американская газовая компания Chesapeake Energy покупает конкурирующую Southwestern Energy Co., сделка будет полностью оплачена акциями.

Как сообщается в пресс-релизе Chesapeake Energy, акционеры Southwestern Energy за каждую принадлежащую им акцию компании получат по 0,0867 акции Chesapeake Energy. Исходя из котировок на закрытие торгов 10 января, сделка оценивается в $7,4 млрд.

Совокупная добыча компаний после слияния будет составлять порядка 7,9 млрд кубических футов в сутки.

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку. Завершить ее планируется во втором квартале 2024 года после получения согласия со стороны акционеров Chesapeake Energy и Southwestern Energy, а также регулирующих органов.

Совет директоров объединенной компании будет составлять 11 человек, из которых семь мест займут представители Chesapeake Energy. Штаб-квартира будет находиться в Оклахома-Сити, при этом компания получит новое название, говорится в сообщении.

Сейчас Chesapeake Energy - второй по величине производитель природного газа в США, сделка позволит ей выйти на первую позицию, пишут американские СМИ.

Капитализация Chesapeake Energy за последние три месяца упала на 13,2% (до $10,3 млрд), капитализация Southwestern Energy увеличилась на 4,6% (до $7,6 млрд).

США Chesapeake Energy Southwestern Energy
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