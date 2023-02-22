Махачкалинский морпорт оценили в 1,7 млрд руб. в рамках планируемой приватизации

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП, Дагестан, принадлежит Росимуществу) по состоянию на сентябрь 2022 года оценено в 1,704 млрд рублей, говорится в отчете об оценке, опубликованном Росимуществом.

Уставный капитал ММТП равен 146,681 млн рублей, он разделен на 1 млн 466,81 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. Единственным акционером является РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

ММТП в декабре 2019 года был включен в план трехлетней программы приватизации (на 2020-2022 годы), который затем был продлен до 2024 года. План предусматривает полный выход государства из капитала порта.

В сентябре 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что прорабатывается вопрос о включении порта в план приватизации и его передача частным инвесторам, которые способны вложить крупные средства в развитие порта, что позволит использовать его для развития транспортно-логистического коридора "Север-Юг".

ММТП – единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м, сообщается на его сайте. Включает в себя комплексы по перевалке сухих грузов мощностью 3 млн тонн в год, светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал (0,5 млн тонн). Его выручка по РСБУ в 2021 году составила 743,93 млн рублей, чистая прибыль – 100,6 млн рублей.

В отчете оценщика отмечается, что ММТП в 2023 году планирует увеличить перевалку нефти и нефтепродуктов на 1,9 млн тонн.