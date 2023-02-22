Глава ФРБ Сент-Луиса призывает ФРС ускорить повышение ставки

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Активное повышение процентной ставки позволит Федеральной резервной системе США лучше бороться с по-прежнему высокой инфляцией, заявил CNBC президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард.

"В последнее время часто говорят, что надо замедлиться и нащупать свой путь к цели. Но мы еще не достигли так называемого финального уровня ставки, - сказал он. - Давайте сначала достигнем этого уровня, а затем уже будем думать, что еще нужно сделать".

Баллард считается одним из главных "ястребов" Федрезерва, однако он не голосует по ставке в этом году.

На прошлой неделе Баллард и его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер сказали, что поддерживают более агрессивное повышение ставки на грядущем мартовском заседании, на 50 базисных пунктов вместо ожидаемых рынком 25 б.п.

"Если инфляция продолжит снижаться, все будет хорошо, - сказал Баллард. - Риск заключается в том, что инфляция не снизится, а начнет снова расти, и что нам тогда делать? Нам придется реагировать. Если инфляция не начнет замедляться, мы можем увидеть повторение 1970-х годов, когда с инфляцией боролись 15 лет. Давайте проявим упорство сейчас, давайте возьмем инфляцию под контроль уже в 2023 году".

При этом он полагает, что этого можно добиться, не повергнув экономику США в рецессию.

"Китай вступает в игру, а Европа оказалась сильнее, чем мы думали. Есть ощущение, что американская экономика может оказаться более устойчивой, чем полагали рынки 6-8 недель назад", - отметил Баллард.