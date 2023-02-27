Аналитик ждет возвращения инфляции в США к цели при ставке ФРС на уровне 8%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ключевая процентная ставка Федеральной резервной системы США должна достичь 8% для возвращения инфляции к целевому значению, полагает Доминик Двор-Фреко, бывшая научная сотрудница Федерального резервного банка Нью-Йорка, а ныне старший аналитик Macro Hive. Об этом сообщает MarketWatch.

Такой вывод она сделала на основе "правила Тейлора" - предложенного в начале 1990-х годов принципа, гласящего, что при повышении инфляции на 1 процентный пункт номинальная процентная ставка должна быть увеличена более чем на 1 п.п..

В последний раз ставка Федрезерва равнялась 8% в 1990 году. Сейчас она составляет 4,5-4,75%.

"Сейчас США менее восприимчивы к ужесточению денежно-кредитной политики, чем 10 лет назад, за счет сокращения долга домохозяйств. Ужесточение было недостаточным для того, чтобы оказать достаточное влияние, даже на такие чувствительные к уровню ставки рынки, как рынок жилья", - отметила Двор-Фреко.

Эксперт применила именно "правило Тейлора" для определения необходимого уровня ставки, поскольку она "пыталась найти что-то максимально простое и не зависящее от технических факторов".

"Если посмотреть на уровень ставки и "правило Тейлора" с 1970-х годов, то мы увидим, что ФРС начинала ужесточать ДКП, когда расхождение между правилом и номинальным уровнем ставки становилось большим, и прекращала ужесточение, когда расхождение устранялось", - добавила Двор-Фреко.

Трейдеры видят примерно 50%-ю вероятность того, что Федрезерв повысит ставку до 5,25-5,5% к июлю этого года, и 29%-й шанс, что уровень ставки окажется еще выше.

Пять экономистов, включая Майкла Фероли из JPMorgan Chase и Питера Хупера из Deutsche Bank AG, полагают, что ключевая ставка может подняться до 6,5% во второй половине 2023 года. В своем 55-страничном докладе они отметили, что руководство американского центробанка по-прежнему придерживается слишком оптимистичного прогноза для американской экономики и что побороть инфляцию, не вызвав хотя бы умеренной рецессии, едва ли удастся.