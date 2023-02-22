В Citigroup прогнозируют замедление инфляции в Британии почти до 2% осенью

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в Великобритании продолжит замедляться на фоне снижения цен на газ и уже с июля будет ниже 5%, прогнозирует главный экономист Citigroup по Британии Бенджамин Набарро. Об этом пишет Financial Times.

Месяц назад Набарро ожидал ослабления инфляции в стране до этого уровня лишь в октябре, отмечает газета

"С учетом последних новостей, и в особенности, продолжающегося снижения цен на газ в Европе, мы пересмотрели наши ожидания по инфляции", - заявил Набарро.

В соответствии с его новым прогнозом, осенью этого года темпы роста потребительских цен в Британии замедлятся до уровня "чуть выше" целевого показателя Банка Англии в 2%. Ранее он ожидал, что инфляция вернется к цели ЦБ не ранее весны 2024 года.

В январе потребительские цены в Великобритании выросли на 10,1%, сообщило Национальное статистическое управление ONS. Инфляция замедлилась по итогам третьего месяца подряд и была минимальной с сентября 2022 года.