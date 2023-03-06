Рынок ждет дальнейшего подъема ставки Банка Англии вопреки риторике Бейли

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ожидания дальнейшего подъема ставки Банка Англии резко активизировались за последний месяц, пишет Financial Times.

Котировки фьючерсов указывают на то, что сейчас трейдеры предполагают пик ставок на уровне чуть выше 4,6% годовых к декабрю. В начале февраля ожидалось, что они будут находиться около текущих значений и немного снизятся к концу 2023 года на фоне опасений, что экономика страны скатится в рецессию.

Банк Англии 2 февраля повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 4% с 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли на прошлой неделе заявил, что ЦБ "отошел от презумпции" необходимости дальнейшего подъема ставок. Его комментарии привели к небольшому снижению ожиданий относительно уровня процентных ставок, однако трейдеры по-прежнему ждут от Банка Англии агрессивных действий, отмечается в статье.

Комментарии Бейли "выглядели позитивно "голубиными", отмечают аналитики Rabobank. Они резко контрастировали с заявлениями представителей центральных банков США и еврозоны, которые обеспокоены сохранением высокой инфляции.

Хотя общая инфляция в Британии остается двузначной, темпы роста базового индекса (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) в январе замедлились сильнее, чем прогнозировалось, и составили 5,8% по сравнению с 6,3% в предыдущем месяце.

Некоторые эксперты утверждают, что рынок переоценивает вероятность того, британский ЦБ последует за Федеральной резервной системой в значительном повышении стоимости кредитования.

"Согласно общему мнению, Банк Англии в ближайшие несколько месяцев будет в большой степени копировать Федрезерв США, - отмечает главный экономист Pantheon Economics Сэмюэл Томбс. - Однако, исходя из истории, такое мнение часто было ошибочным".

По его словам, есть сильные основания ожидать, что Банк Англии прекратит повышать ставки в ближайшее время, раньше, чем ФРС. Изменения ставок оказывают большее влияние на экономическую активность в Великобритании, чем в США, поскольку большинство кредитов британских банков имеют плавающие, а не фиксированные ставки. Эти и другие различия объясняют, почему Федрезерв в прошлом месяце предупредил, что для снижения инфляции потребуется дальнейшее повышение, в то время как британский ЦБ предположил, что ставки, возможно, достигли пика.

Итоги следующего заседания Банка Англии будут подведены 23 марта.