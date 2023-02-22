"Красное Сормово" спустило на воду последний сухогруз в серии из 11 судов для ГТЛК

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) спустило на воду сухогрузный теплоход проекта RSD59, сообщила пресс-служба ОСК.

Это последний сухогруз в серии из 11 судов для АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

Сухогруз получил имя основателя завода "Красное Сормово", промышленника и мецената Дмитрия Бенардаки.

Как сообщалось, заказ ГТЛК стоимостью 12,87 млрд рублей "Красное Сормово" получило в 2021 году. Первоначально планировалось, что все 11 судов этой серии будут сданы в 2022 году. Однако затем судоверфь перенесла завершение их строительства на 2023 год.

Суда проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В". Длина судна RSD59 составляет 141 м, ширина – 16,98 м, высота борта – 6 м, осадка в море – 4,5 м, в реке – 3,6 м.

"Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.