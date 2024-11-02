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ОСК модернизирует верфь "Красное Сормово" для выпуска до 20 сухогрузов в год

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - АО "Объединенная судостроительная корпорация" планирует модернизацию ПАО "Завод "Красное Сормово"" в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба ОСК.

Гендиректор корпорации Андрей Пучков в ходе рабочей поездки на завод ознакомился с программой модернизации предприятия и повышения его операционной эффективности.

"Специалистами корпорации разработан оптимальный сценарий развития предприятия для выхода на строительство до 20 сухогрузов в год. Определены производственные возможности завода с учетом предстоящей модернизации и реализации комплекса мероприятий по повышению производительности труда и сокращению трудоемкости", - говорится в сообщении.

Предусмотрены также изменение подходов к конструкторской подготовке и техническому сопровождению строительства, внедрение инструментов цифровизации производства.

В результате модернизации "Красное Сормово" перейдет на крупноблочное потоковое строительство судов с высокой степенью насыщенности блоков.

Сообщается также, что необходимый объем финансовых вложений определен, сформирована инвестпрограмма завода. В ходе посещения завода Пучков отметил, что инвестпрограмма предусматривает расширение производственных возможностей основных переделов, в том числе техперевооружение корпусообрабатывающего цеха, сборочно-сварочного производства, строительство камер очистки и окраски, удлинение достроечной набережной. Также в планах - модернизация складского хозяйства и инженерной инфраструктуры завода.

Объем инвестиций в модернизацию верфи не уточняется.

"Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок. По итогам января-сентября 2024 года завод получил чистый убыток по РСБУ в размере 1,2 млрд рублей, что на 40,4% больше, чем за 9 месяцев 2023 года.

ОСК Красное Сормово Андрей Пучков Нижний Новгород
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