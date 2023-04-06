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Morgan Stanley прогнозирует снижение цен на коммерческую недвижимость в США на 40%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Цены на коммерческую недвижимость в США могут упасть на 40%, прогнозируют аналитики американского банка Morgan Stanley. Об этом сообщает MarketWatch.

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Такое падение сопоставимо с наблюдавшимся в период мирового финансового кризиса 2008 года, полагает главный инвестиционный директор бизнеса Morgan Stanley в сфере управления состояниями Лиза Шалетт.

В ближайшие несколько лет наступят сроки погашения выданных под залог коммерческой недвижимости ипотечных кредитов на триллионы долларов, а процентные ставки наверняка вырастут, пишет MarketWatch. Другой негативный фактор - низкая востребованность офисов.

"Эти проблемы могут негативно отразиться не только на секторе недвижимости, но и на деловых сообществах в целом", - отметила Шалетт. По ее словам, стабильность рынка акций в начале 2023 года свидетельствует о том, что инвесторы продолжают игнорировать реальные риски бизнеса и экономики.

Дополнительными источниками негатива могут стать неблагоприятная ситуация в области венчурного финансирования и ухудшение перспектив сектора прямых инвестиций.

"Крах Silicon Valley Bank подсветил уже существующие проблемы сектора венчурных инвестиций", - заявила Шалетт. Компании, получившие поддержку от венчурных инвесторов, продолжают "прожигать запасы денежных средств", а их совокупный штат насчитывает более 5 млн человек.

Шалетт также ожидает многолетнее замедление темпов привлечения средств фондами прямых инвестиций и указывает на риски снижения оценок стоимости их портфельных компаний.

Morgan Stanley США Лиза Шалетт
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