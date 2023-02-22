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Brent подешевела до $81,82 за баррель

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться вечером в среду, инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США.

К 18:20 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,23 (1,48%) - до $81,82 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,18 (1,55%) - до $75,18 за баррель.

Цены на нефть испытывают давление в феврале на фоне ожиданий, что Федрезерву придется поднять ключевую ставку выше, чем ожидалось ранее, из-за упрямо высокой инфляции, пишет MarketWatch. Во-первых, это увеличивает доходность гособлигаций и курс доллара, что является негативным фактором для сырьевых товаров, а во-вторых, повышают риски рецессии в американской экономике.

Протокол заседания ФРС, которое завершилось 1 февраля, будет обнародован в 22:00 мск в среду. Участники рынка надеются увидеть в нем сигналы относительно дальнейшей траектории ключевой процентной ставки.

"Рынок продолжает адаптироваться к мысли о более "ястребином" Федрезерве после потока экономических статданных, которые говорят о том, что центробанку предстоит еще немало работы, - отметили аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти. - Эти негативные факторы, а также довольно комфортный баланс спроса и предложения на рынке, позволяют предположить, что нефть будет торговаться в узком диапазоне. Мы ожидаем, что позднее в этом году котировки выйдут из этого диапазона, поскольку на рынке образуется значительный дефицит".

Brent WTI США ФРС
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