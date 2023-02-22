Цена нефти Brent опустилась ниже $82,8 за баррель

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь в среду после снижения по итогам предыдущих торгов.

Инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет MarketWatch.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени снизились на $0,27 (0,33%) и составляли $82,78 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на $1,02 (1,2%) - до $83,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром на $0,27 (0,35%) - до $76,09 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов уменьшилась на $0,19 (0,3%) и составила $76,36.

Внимание рынка сосредоточено на публикации протокола заседания Федеральной резервной системы в среду, отмечает агентство Bloomberg.

"Ожидания более "ястребиной" позиции Федрезерва продолжают нарастать, что оказывает сильное давление на рынок нефти", - полагает глава отдела стратегий на сырьевых рынках ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.