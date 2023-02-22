Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Цена нефти Brent опустилась ниже $82,8 за баррель

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь в среду после снижения по итогам предыдущих торгов.

Инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет MarketWatch.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени снизились на $0,27 (0,33%) и составляли $82,78 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на $1,02 (1,2%) - до $83,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром на $0,27 (0,35%) - до $76,09 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов уменьшилась на $0,19 (0,3%) и составила $76,36.

Внимание рынка сосредоточено на публикации протокола заседания Федеральной резервной системы в среду, отмечает агентство Bloomberg.

"Ожидания более "ястребиной" позиции Федрезерва продолжают нарастать, что оказывает сильное давление на рынок нефти", - полагает глава отдела стратегий на сырьевых рынках ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Freeport LNG получила разрешение на запуск двух СПГ-линий

Freeport LNG получила разрешение на запуск двух СПГ-линий

ВЭБ осуществил погашение валютных евробондов-2023 в рублях

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Путин разрешил Emerson продать российский бизнес местному менеджменту

Фьючерсы на уран превысили 50 евро за фунт впервые с ноября 2022 года

Фьючерсы на уран превысили 50 евро за фунт впервые с ноября 2022 года
Послание президента - 2023

Путин предложил налоговые льготы покупателям российского высокотехнологичного оборудования

Силуанов заявил о сохранении плана по уровню дефицита бюджета в 2023 г. с учетом новых трат

Силуанов заявил о сохранении плана по уровню дефицита бюджета в 2023 г. с учетом новых трат
Послание президента - 2023

МРОТ с 1 января 2024 года дополнительно индексируют на 10%

Послание президента - 2023

Президент РФ заявил о выходе экономики страны на новый цикл роста с иной структурой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });