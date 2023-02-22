Снижение промпроизводства в РФ в январе замедлилось до 2,4% после спада на 4,3% в декабре

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Спад промпроизводства в РФ в январе 2023 года составил 2,4% в годовом сравнении после падения на 4,3% в декабре, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, в ноябре снижение промпроизводства составило 1,8%, в октябре - 2,6%, в сентябре - 3,1%, в августе была нулевая динамика, в июле снижение на 0,5%, в июне и мае снижение на 2,5%, в апреле спад на 2,7%, в марте рост на 2,3%, в феврале рост на 5,5%, в январе 2022 года рост на 8,0%. В целом за 2022 год промпроизводство снизилось на 0,6% по сравнению с 2021 годом.

Данные по промышленности в январе 2023 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, предусматривал снижение промпроизводства РФ за январь на 3,0%.

С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2023 года, по оценке Росстата, промышленность РФ снизилась на 0,6% после роста на 0,1% в декабре, роста на 0,7% в ноябре, роста на 0,5% в октябре, снижения на 0,5% в сентябре.

В январе 2023 года замедлилось падение в обрабатывающих отраслях - до 2,3% в годовом сравнении с 5,7% в декабре.

В добывающем секторе в январе 2023 года, наоборот, падение углубилось до 3,1% с 2,6%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в январе был зафиксирован рост на 0,7% после нулевой динамики в декабре.

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов спад в январе составил 7,5% после падения на 8,2% в декабре.

В сырьевом секторе объемы добычи угля в январе 2023 года сократились по сравнению с январем 2022 года на 3,5%, нефти и газа - на 3,2%, металлических руд - на 3,1%. Одновременно выросли объемы добычи прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - на 14,2%.

Среди обрабатывающих производств рост выпуска продукции в январе 2023 года к январю 2022 года показали отрасли, связанные с производством прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 27,4%, продуктов питания - на 4,4%, напитков - на 7,1%, одежды - на 5,5%, а также с выпуском компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий - на 5,5%, электрооборудования - на 0,7%.

Одновременно снизилось в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 54,6%, машин и оборудования, не включенного в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - на 22,0%, древесины - на 22,1%, бумаги и бумажных изделий - на 9,4%, табачных изделий - на16,6%, прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалов и т.п.) - на 9,0%, текстильных изделий - на 8,8%, а также лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - на 6,2%, производство химических веществ и химических продуктов - на 5,0%, металлургическое производство - на 3,8%.

Производство кокса и нефтепродуктов в январе осталось на уровне января прошлого года.

Генерация электроэнергии сократилась по сравнению с январем 2022 года на 0,4%, выработка пара и горячей воды выросла на 2,0%.

В 2023 году экономисты ожидают снижения промышленности РФ на 1,8% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале февраля).

Минэкономразвития в прогнозе от сентября прошлого года (будет уточнен в марте-апреле) прогнозировало снижение промышленности в 2023 году на 1,3%.