Мишустин пообещал скоро актуализировать сводную стратегию обрабатывающей промышленности

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство рассчитывает на стабилизацию индекса промышленного производства в стране в течение нескольких лет и намерено в ближайшее время актуализировать сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал это на стратегической сессии по направлению "Развитие промышленности".

"С учетом новых вызовов и задач теперь предстоит актуализировать сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности. Правительство рассчитывает завершить такую работу в ближайшее время", - сообщил премьер.

"По предварительным прогнозам, рост объемов производства в этом сегменте по итогам года составит около 1%. Прошу министров - промышленности и торговли и экономического развития - следить за динамикой этого показателя", - отметил он. - За следующие несколько лет необходимо добиться стабилизации индекса промышленного производства".

По его словам, в правительстве рассчитывают, что в 2024 году индекс промпроизводства вырастет.

Как сообщал в конце апреля Росстат, в марте динамика промышленного производства в России впервые с марта 2022 года вышла в положительную область в годовом выражении, рост промпроизводства составил 1,2% после спада на 1,7% в феврале и на 2,4% в январе. Заметный рост в марте 2023 года - на 6,3% - произошел в обрабатывающих отраслях.

Минэкономразвития, по обновленному в апреле прогнозу, ожидает рост промпроизводства в Рстране в 2023 году на уровне 0,2%, в 2024-26 годах - на 2,8-2,9% в год.

Мишустин напомнил, что правительство в ближайшее время намерено утвердить концепцию технологического развития России до 2030 года.

"Наши планы предусматривают запуск в течение ближайших двух лет индустриальных мегапроектов в целом ряде отраслей, прежде всего в обрабатывающей промышленности, чтобы обеспечить формирование заказа на разработку и внедрение критических технологий, а всю систему государственной поддержки следует сфокусировать на реализации таких технологических проектов", - сообщил он.

Правительство рассчитывает на рост частных вложений в промышленность, для этого, как напомнил Мишустин, в марте был запущен механизм кластерной инвестиционной платформы (предусматривает предоставление долгосрочных кредитов по льготной ставке), недавно была продлена программа госгарантий на поддержку промышленности с увеличением объема на треть, до более 300 млрд рублей, расширена программа промипотеки с объемом субсидий на 2023 год на уровне 1,35 млрд рублей.