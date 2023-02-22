Золото начало слабо дорожать впервые за три сессии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно поднимаются в среду, демонстрируя рост впервые за три сессии в ожидании публикации протокола заседания Федрезерва США.

Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 19:09 по Москве повысились на 0,2% - до $1846 за тройскую унцию.

Мартовские фьючерсы на серебро дешевеют на 0,9% и торгуются у $21,7 за унцию.

"Золото немного восстанавливается перед публикацией протокола, но говорить о том, что дно уже позади, пока слишком рано", - отметил аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада.

Протокол будет опубликован в среду в 22.00 по Москве. На минувшем заседании ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%.