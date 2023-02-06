Золото дорожает после обвала в минувшую пятницу

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цены на золото восстанавливаются в понедельник после самого резкого за полтора года падения в минувшую пятницу, вызванного укреплением доллара.

Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 18:08 повысились на 0,44% – до $1884,8 за тройскую унцию. В пятницу контракт упал в цене на 2,7%, рекордными темпами с июня 2021 года.

Долларовый индекс ICE подскочил более чем на 1% в последний торговый день прошлой недели вслед за публикацией статданных по экономике США, показавших, что американский рынок труда по-прежнему является сильным. Это оставляет Федеральной резервной системе (ФРС) достаточное пространство для маневра в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, считают трейдеры.

Согласно данным Минтруда США, число рабочих мест в экономике страны в январе увеличилось на 517 тыс., безработица упала до минимальных с 1969 года 3,4%.

"Рост доходности гособлигаций и курса доллара не сулит ничего хорошего для золота. Но, хотя драгметалл подешевел на 5% с предыдущего максимума, это могло быть давно назревавшей краткосрочной коррекцией после впечатляющего трехмесячного ралли", - написал ведущий инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджан.

Серебро с поставкой в марте практически не меняется в цене и стоит $22,40 за унцию. На прошлой неделе цены на серебро упали более чем на 5%.