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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Крупный оператор шельфовых платформ Transocean увеличил годовой чистый убыток на 5%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская Transocean Ltd., один из крупнейших операторов шельфовых нефтяных платформ в мире, завершила 2022 год с чистым убытком в размере $621 млн, или $0,89 в расчете на акцию.

По итогам 2021 года убыток компании составлял $592 млн, или $0,93 на акцию.

Скорректированный убыток в прошлом году подскочил до $648 млн с $356 млн годом ранее.

Выручка от контрактов на бурение практически не изменилась и составила $2,575 млрд.

В четвертом квартале чистый убыток составил $350 млн, или $0,48 на акцию, по сравнению с убытком в $28 млн, или $0,04 на акцию, за предыдущий квартал.

Котировки акций Transocean снижаются на 3,9% в ходе торгов в Лондоне в среду. Бумаги, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, упали в цене на 11,6%.

Transocean Швейцария
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