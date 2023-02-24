Изменения рубля к доллару и юаню на старте торгов незначительные в ожидании новых важных сообщений

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань незначительно меняются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в основных валютных парах в ожидании новых важных сообщений, в том числе объявления новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 29,13 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 3,8 коп. - до 10,865 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует едва заметные изменения к доллару и юаню на старте торгов 24 февраля в ожидании новых драйверов. Участники рынка ждут важных сообщений, в том числе касающихся новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС. Кроме того, ситуация на мировых рынках капитала в целом противоречивая и не дает четких сигналов для игры в ту или иную сторону. Активность торгов на внутреннем валютном рынке в пятницу пониженная в связи с официальным праздничным днем в России.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,89 за баррель, что на 0,83% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,01 за баррель, что на 0,82% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в пятницу демонстрируют смешанную динамику. Китайский CSI 300 опускается на 1%, гонконгский Hang Seng падает на 1,36%, южнокорейский Kospi теряет 0,43%. Вместе с тем японский Nikkei 225 подрастает на 1,13%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,26%. При этом изменения фьючерсов на американские фондовые индексы в целом незначительные и не превышают 0,1%.

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию в четверг "в плюсе", при этом S&P 500 вырос по итогам первых торгов из последних пяти. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала хорошая отчетность производителя графических процессоров Nvidia. При этом оценка роста экономики США в IV квартале была ухудшена до 2,7% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения. Основной причиной пересмотра стал менее значительный подъем потребительских расходов (они повысились на 1,4%, а не на 2,1%, как было заявлено предварительно).

США на предстоящей в пятницу виртуальной встрече лидеров G7 намерены объявить о новых санкциях против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кари Жан-Пьер. Она отметила, что "лидеры обсудят, как мы продолжаем поддерживать Украину и усиливать давление" на Россию и всех ее сторонников в вопросах специальной военной операции. "Среди прочего, Соединенные Штаты введут масштабные санкции против ключевых секторов, которые приносят доход России, предпримут меры против большего числа российских банков, российской оборонной и технологической промышленности, а также субъектов в третьих странах, которые пытаются восполнить ущерб от наших санкции и обойти их", - заявила Жан-Пьер.

К активизации международных усилий по оказанию помощи Украине призовет участников встречи "семерки" британский премьер Риши Сунак, сообщило издание The Guardian. "Она (Украина - ИФ) должна получить решающее преимущество на поле боя", - заявит он лидерам G7, подчеркнув, что "сейчас это должно быть нашим приоритетом". "Вместо поэтапного подхода нам нужно быстрее продвигаться в области артиллерии, бронетехники и противовоздушной обороны", считает Сунак. По его словам, "сейчас самое время поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и продвижению вперед".