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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

США на встрече G7 объявят о новых санкциях против России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - На предстоящей в пятницу виртуальной встрече лидеров "большой семерки" США намерены объявить о новых санкциях против РФ с связи ситуацией вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кари Жан-Пьер.

Она отметила, что "лидеры обсудят, как мы продолжаем поддерживать Украину и усиливать давление" на Россию и всех ее сторонников в вопросах специальной военной операции.

В миреВ новый пакет санкций против РФ войдут и некоторые китайские компанииЧитать подробнее

"Среди прочего, Соединенные Штаты введут масштабные санкции против ключевых секторов, которые приносят доход России, предпримут меры против большего числа российских банков, российской оборонной и технологической промышленности, а также субъектов в третьих странах, которые пытаются восполнить ущерб от наших санкций и обойти их", - заявила Жан-Пьер.

Ранее о введении санкций сообщила газета The Washington Post. Она опубликовала интервью с замгоссекретаря США Викторией Нуланд, которая предупредила, что новый пакет санкций коснется и китайских компаний и организаций, не соблюдающих ограничения, введенные ранее Вашингтоном.

"Мы также будем вводить другие ограничения в отношении организаций, базирующихся в Китае, или китайских дочерних компаний в Европе, которые, по нашему мнению, активно уклоняются от имплементации санкций", - подчеркнула американский дипломат.

К активизации международных усилий по оказанию помощи Украине призовет участников встречи "семерки" британский премьер Риши Сунак, сообщило издание The Guardian.

"Вместо поэтапного подхода нам нужно быстрее продвигаться в области артиллерии, бронетехники и противовоздушной обороны", считает Сунак.

По его словам, "сейчас самое время поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и продвижению вперед".

США Украина
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