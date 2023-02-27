Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Heineken планирует уйти из РФ в первой половине 2023 года

Heineken планирует уйти из РФ в первой половине 2023 года
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландский пивоваренный концерн Heineken планирует в первой половине 2023 года уйти из РФ, хотя испытывает трудности с продажей российских активов, говорится в его пресс-релизе.

"На данный момент сложно закрыть транзакцию в России, поскольку правила продолжают меняться. Мы не тянем время и хотим, чтобы все продвигалось быстрее. Мы стремимся достичь соглашения в первой половине этого года", - сообщает компания.

Ущерб от ухода с российского рынка компания оценивает почти в 300 млн евро. Окончательные убытки будут определены после передачи бизнеса новому владельцу.

Как сообщалось, в марте прошлого года компания заявила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, прекращении производства, продажи и рекламы своего флагманского бренда Heineken. Кроме того, компания отказалась от доходов от российского бизнеса - все выплаты, роялти и дивиденды были приостановлены.

Портфель производителя насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Birra Moretti, Desperados, Foster's, Newcastle Brown Ale, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и др. Национальные бренды в России включают марки "Охота", "Жигулевское", "Степан Разин", "Бочкарев" и др.

В РФ у компании семь пивоваренных заводов.

Ранее о трудностях ухода с российского рынка в интервью Financial Times заявил главный исполнительный директор табачного концерна Philip Morris International PMI Яцек Ольчак. Он сомневается, что при текущем регулировании сделок с участием иностранных инвесторов в России это вообще возможно.

Heineken
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Heineken решил уйти из России

Новости

КТК после непогоды ведет отгрузку нефти на морском терминале в штатном режиме

Расписки TCS упали на 12,8% на новостях о санкциях ЕС против Тинькофф банка

Подпавший под санкции банк "Приморье" приостановил SWIFT-переводы по всем направлениям

Подпавший под санкции банк "Приморье" приостановил SWIFT-переводы по всем направлениям

Санкционная годовщина. Обобщение

Санкционная годовщина. Обобщение

"Тинькофф инвестиции" приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами и евро

"Тинькофф инвестиции" приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами и евро

Минфин РФ заявил, что санкции против ФНБ не отразятся на доступности средств из него

ЕС включил в санкционный список ФНБ, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

ЕС включил в санкционный список ФНБ, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

Банк "Приморье" предупредил о возможной блокировке карт Union Pay за границей

Банк "Приморье" предупредил о возможной блокировке карт Union Pay за границей

Постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

Канада ввела новые санкции против России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });