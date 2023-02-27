Heineken планирует уйти из РФ в первой половине 2023 года

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландский пивоваренный концерн Heineken планирует в первой половине 2023 года уйти из РФ, хотя испытывает трудности с продажей российских активов, говорится в его пресс-релизе.

"На данный момент сложно закрыть транзакцию в России, поскольку правила продолжают меняться. Мы не тянем время и хотим, чтобы все продвигалось быстрее. Мы стремимся достичь соглашения в первой половине этого года", - сообщает компания.

Ущерб от ухода с российского рынка компания оценивает почти в 300 млн евро. Окончательные убытки будут определены после передачи бизнеса новому владельцу.

Как сообщалось, в марте прошлого года компания заявила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, прекращении производства, продажи и рекламы своего флагманского бренда Heineken. Кроме того, компания отказалась от доходов от российского бизнеса - все выплаты, роялти и дивиденды были приостановлены.

Портфель производителя насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Birra Moretti, Desperados, Foster's, Newcastle Brown Ale, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и др. Национальные бренды в России включают марки "Охота", "Жигулевское", "Степан Разин", "Бочкарев" и др.

В РФ у компании семь пивоваренных заводов.

Ранее о трудностях ухода с российского рынка в интервью Financial Times заявил главный исполнительный директор табачного концерна Philip Morris International PMI Яцек Ольчак. Он сомневается, что при текущем регулировании сделок с участием иностранных инвесторов в России это вообще возможно.