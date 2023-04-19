Heineken в I квартале сократила чистую прибыль на 3,4%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Heineken, одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, сократила чистую прибыль на 3,4%, при этом подтвердив прогноз на весь текущий год.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 403 млн евро против 417 млн евро в I квартале 2022 года.

Выручка Heineken выросла на 9,2% - до 7,632 млрд евро против 6,989 млрд евро годом ранее. Продажи пива в объемном выражении сократились на 3%, в том числе реализация продукции под брендом Heineken выросла на 2,3% (на 5,7% без учета России).

В регионе EMEA (Африка, Ближний Восток и Восточная Европа) объемы продаж упали на 8,3%, Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 10,5%, в Европе - на 2,3%. Между тем в Америке они увеличились на 3,4%. Компания отмечает существенный подъем продаж в таких странах, как Бразилия и Китай.

Heineken по-прежнему ожидает роста операционной прибыли в 2023 году на 5-9%.

С начала 2023 года капитализация Heineken увеличилась на 16,2% (до 57,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс AEX прибавил 10,2%.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.