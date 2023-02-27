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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"КАМАЗ" увеличил выручку по РСБУ в 2022 году на 6,9% до 267,3 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в 2022 году выросла на 6,9%, до 267,279 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Когогин на заседании горсовета Набережных Челнов 24 февраля.

"Выручка в 2022 году составила 267 млрд рублей – рост к 2021 году почти на 7%. Реализовано более 43 тыс. грузовых автомобилей", - сказал Когогин, продемонстрировав слайд с финансовым результатом компании.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "КАМАЗа", имеется в виду финансовый результат по РСБУ.

Инвестиции автопроизводителя, по словам Когогина на заседании горсовета, в 2022 году составили почти 16 млрд рублей, что на 46% больше, чем в 2021 году.

"Даже в условиях жесточайших санкций, наложенных на "КАМАЗ", прошедший год не стал препятствием для реализации поставленных целей. Более того, я считаю, что нам удалось заложить основу для хорошей динамики развития на ближайшие годы", - отметил Когогин.

Выручка "дочек" и СП "КАМАЗа"

Совокупный вклад дочерних и зависимых обществ ПАО "КАМАЗ" в выручку группы по РСБУ в 2022 году упал на 52% и составил более 81 млрд рублей, сообщил Когогин. Соответствующая оценка содержалась в презентации, продемонстрированной Когогиным на горсовете.

"Рабочими местами обеспечены порядка 4,5 тыс. человек. Выручка составила более 81 млрд рублей", сказал он, комментируя информацию об обороте камазовских "дочек".

Презентация Когогина в частности содержала информацию о выручке следующих "дочек": ООО "ИнтерТранс-КАМАЗ" (1,12 млрд рублей), ООО "ЧелныВодоканал" (3,1 млрд рублей), консолидированное "КАМАЗом" бывшее СП с Knorr-Bremse ООО "КТС" (4,9 млрд рублей), ООО "КЦК" (6 млрд рублей), ООО "СТФК "КАМАЗ" (20,5 млрд рублей). Кроме того, в презентации приводилась выручка СП группы: ООО "Федерал Могул Набережные Челны" (2 млрд рублей), ООО "ЦФ "КАМА" (5,1 млрд рублей), АО "КАМА Дизель" (9,6 млрд рублей), ООО "Тракс Восток Рус" (29 млрд рублей).

КАМАЗ
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