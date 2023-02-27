ЦБ и ФАС рекомендовали банкам прозрачно раскрывать условия по накопительным счетам

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали банкам более прозрачно раскрывать условия, от которых зависит доходность накопительного счета, говорится в сообщении ЦБ.

"Как показала совместная проверка, которую мы провели вместе с ФАС, далеко не все банки афишируют условия, от которых зависит предоставление максимальной ставки по накопительному счету. Поэтому мы рекомендовали банкам всегда указывать их рядом с максимальной ставкой и делать не менее заметными", - сказала представитель службы по защите прав потребителей ЦБ Людмила Морозова (ее видеокомментарий размещен в официальном телеграм-канале регулятора).

Например, если максимальная ставка действует только при первом открытии счета или только первые три месяца, то эти условия не должны быть указаны на отдельной странице или в PDF-файле. Их следует размещать рядом с максимальной ставкой, на том же фоне, при этом они должны быть написаны одинаковым шрифтом, отметила Морозова.

В феврале ЦБ и ФАС уже выпускали совместное информационное письмо, в котором рекомендовали банкам одинаково заметно указывать все условия ставок по кредитам и вкладам.