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Банкам рекомендовали одинаково заметно указывать все условия ставок по кредитам и вкладам

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали финансовым организациям указывать условия ставок по кредитам и вкладам одинаково заметно, не акцентируя внимание только на привлекательных условиях, говорится в совместном письме регуляторов.

"Некоторые банки на своих сайтах оформляют страницы о вкладах и кредитах так, чтобы условия, при которых действуют выгодные ставки, не слишком бросались в глаза. По кредитам крупно и ярко указывают минимальную ставку, по вкладу выделяют максимальную. При этом не афишируют, что эти ставки действуют определенный период или что для них необходимо согласиться с оплатой дополнительных услуг", - отметила представитель службы по защите прав потребителей ЦБ Екатерина Костенко, ее слова приведены в сообщении.

ЦБ подчеркнул, что такие практики вводят потребителей в заблуждение и ведут к нарушениям в сфере конкуренции.

ЦБ также напомнил, что потребитель должен сразу видеть диапазон полной стоимости кредита и размер минимальной гарантированной ставки по вкладу.

ЦБ РФ ФАС
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