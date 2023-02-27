Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

WSJ отмечает возвращение США былого могущества на нефтяном рынке с ростом экспорта в Европу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - События на Украине спровоцировали скачок экспорта нефти из США в Европу, которая старается избежать покупки российского топлива, пишет The Wall Street Journal.

Экспорт нефти вновь стал источником финансового влияния и геополитической мощи Штатов, отмечается в статье.

По данным компании по отслеживанию движения судов Kpler, с февраля 2022 года объем среднемесячных морских перевозок грузов на континент подскочил на 38% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. Танкеры стали перевозить больше нефти в Германию, Францию и Италию, а также в Испанию, которая увеличила закупки примерно на 88% за этот период.

Приток нефти из Мексиканского залива в Европу в январе Kpler оценивал на уровне 1,53 млн баррелей в сутки. Таким образом, ЕС в последние месяцы является более крупным пунктом назначения для американской нефти, чем Азия.

Сланцевый бум вновь сделал США крупным производителем нефти, а рост экспорта знаменует собой последнюю веху в возрождении страны как влиятельного игрока на энергетическом рынке после многих лет ослабления.

"Америка снова заняла самое доминирующее положение в мировой энергетике с 1950-х годов, - полагает историк энергетики и зампредседателя S&P Global Дэниел Ергин. - Энергетика США сейчас становится одной из основ европейской энергетической безопасности".

Увеличивающийся разрыв в цене между европейской и американской нефтью превратил трансатлантические поставки в прибыльный бизнес для нефтетрейдеров и все чаще спекулянтов, отмечает WSJ. Добыча Великобритании и Норвегии на нефтяных месторождениях в Северном море уже давно сокращается, что поддерживает на высоком уровне котировки марки Brent, которые инвесторы считают основным мировым индикатором.

В то же время в 2022 году США добывали близкие к рекорду 11,9 млн б/с, согласно данным Минэнерго. Рекордные объемы производства прогнозируются в этом и следующем году.

Это способствует снижению цен на американскую нефть и увеличивает разницу между котировками Brent и WTI, отмечает Гас Васкес из Argus Media.

Обрушившиеся на США зимние штормы привели к приостановке работы ряда нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего многие из них не могут перерабатывать столько нефти, сколько обычно. Сбой привел к увеличению внутренних запасов, которые сейчас на 9% превышают средний показатель за последние пять лет. "Если мы не экспортируем эти баррели, нам нечего с ними делать", - сказал Васкес.

Нефтетрейдеры обычно считали стоимость WTI на $3-4 за баррель ниже Brent достаточной скидкой для покрытия транспортных расходов в Европу и других затрат. Этот спред резко увеличился после начала спецоперации, временами превышая $10 за баррель, поскольку экономический конфликт между Москвой и Западом привел к нарушению судоходных путей и увеличению спроса на танкеры.

В пятницу этот спред составлял $6,84 за баррель, по данным Dow Jones Market Data.

Эта разница подталкивает все больше трейдеров к поставке нефти из сланцевых регионов страны, таких как Пермский бассейн в Техасе, по трубопроводам на побережье Мексиканского залива, откуда она экспортируется по морю, пишет WSJ.

США нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российский рынок акций после негативного открытия вернулся к росту

Российский рынок акций после негативного открытия вернулся к росту

КТК после непогоды ведет отгрузку нефти на морском терминале в штатном режиме

Расписки TCS упали на 12,8% на новостях о санкциях ЕС против Тинькофф банка

Heineken планирует уйти из РФ в первой половине 2023 года

Heineken планирует уйти из РФ в первой половине 2023 года

Подпавший под санкции банк "Приморье" приостановил SWIFT-переводы по всем направлениям

Подпавший под санкции банк "Приморье" приостановил SWIFT-переводы по всем направлениям

Санкционная годовщина. Обобщение

Санкционная годовщина. Обобщение

"Тинькофф инвестиции" приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами и евро

"Тинькофф инвестиции" приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами и евро

Минфин РФ заявил, что санкции против ФНБ не отразятся на доступности средств из него

ЕС включил в санкционный список ФНБ, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

ЕС включил в санкционный список ФНБ, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

Банк "Приморье" предупредил о возможной блокировке карт Union Pay за границей

Банк "Приморье" предупредил о возможной блокировке карт Union Pay за границей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });