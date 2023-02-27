WSJ отмечает возвращение США былого могущества на нефтяном рынке с ростом экспорта в Европу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - События на Украине спровоцировали скачок экспорта нефти из США в Европу, которая старается избежать покупки российского топлива, пишет The Wall Street Journal.

Экспорт нефти вновь стал источником финансового влияния и геополитической мощи Штатов, отмечается в статье.

По данным компании по отслеживанию движения судов Kpler, с февраля 2022 года объем среднемесячных морских перевозок грузов на континент подскочил на 38% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. Танкеры стали перевозить больше нефти в Германию, Францию и Италию, а также в Испанию, которая увеличила закупки примерно на 88% за этот период.

Приток нефти из Мексиканского залива в Европу в январе Kpler оценивал на уровне 1,53 млн баррелей в сутки. Таким образом, ЕС в последние месяцы является более крупным пунктом назначения для американской нефти, чем Азия.

Сланцевый бум вновь сделал США крупным производителем нефти, а рост экспорта знаменует собой последнюю веху в возрождении страны как влиятельного игрока на энергетическом рынке после многих лет ослабления.

"Америка снова заняла самое доминирующее положение в мировой энергетике с 1950-х годов, - полагает историк энергетики и зампредседателя S&P Global Дэниел Ергин. - Энергетика США сейчас становится одной из основ европейской энергетической безопасности".

Увеличивающийся разрыв в цене между европейской и американской нефтью превратил трансатлантические поставки в прибыльный бизнес для нефтетрейдеров и все чаще спекулянтов, отмечает WSJ. Добыча Великобритании и Норвегии на нефтяных месторождениях в Северном море уже давно сокращается, что поддерживает на высоком уровне котировки марки Brent, которые инвесторы считают основным мировым индикатором.

В то же время в 2022 году США добывали близкие к рекорду 11,9 млн б/с, согласно данным Минэнерго. Рекордные объемы производства прогнозируются в этом и следующем году.

Это способствует снижению цен на американскую нефть и увеличивает разницу между котировками Brent и WTI, отмечает Гас Васкес из Argus Media.

Обрушившиеся на США зимние штормы привели к приостановке работы ряда нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего многие из них не могут перерабатывать столько нефти, сколько обычно. Сбой привел к увеличению внутренних запасов, которые сейчас на 9% превышают средний показатель за последние пять лет. "Если мы не экспортируем эти баррели, нам нечего с ними делать", - сказал Васкес.

Нефтетрейдеры обычно считали стоимость WTI на $3-4 за баррель ниже Brent достаточной скидкой для покрытия транспортных расходов в Европу и других затрат. Этот спред резко увеличился после начала спецоперации, временами превышая $10 за баррель, поскольку экономический конфликт между Москвой и Западом привел к нарушению судоходных путей и увеличению спроса на танкеры.

В пятницу этот спред составлял $6,84 за баррель, по данным Dow Jones Market Data.

Эта разница подталкивает все больше трейдеров к поставке нефти из сланцевых регионов страны, таких как Пермский бассейн в Техасе, по трубопроводам на побережье Мексиканского залива, откуда она экспортируется по морю, пишет WSJ.