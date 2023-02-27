Турция в 2022 году из-за роста цен сократила импорт газа на 7% - до 54,7 млрд куб. м

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Более чем двукратный рост рыночных цен на газ в 2022 году негативно отразился на газовом рынке Турции, заметно сократившей закупки и потребление. Общий импорт газа за год был сокращен на 7% - до 54,662 млрд куб. м, сообщает Совет по регулированию энергорынка страны (EPDK).

В 2022 году средняя цена спотового индекса на эталонном хабе TTF в Нидерландах взлетела до $1310 за тысячу кубометров (после $556 в среднем за 2021 год). Котировки на TTF в течение 2022 года колебались от $225 до $3235 за тысячу кубометров.

Подорожание коснулось и турецких импортеров, которые ранее перевели контракты на поставку газа (прежде всего из России) на привязку к рыночным индексам. При этом, обладая значительным профицитом регазификационных мощностей, Турция активно использовала возможности спотового рынка для оптимизации закупок за счет СПГ.

В 2022 году потребителям пришлось столкнуться с растущей конкуренцией за свободные объемы СПГ со стороны Европы, сокращающей импорт российского газа. В отдельные периоды времени (весь третий квартал прошлого года) Турция полностью отказывалась от закупок дорожающего СПГ на споте, и единственным поставщиком оставался такой постоянный контрагент как Алжир. Однако в целом за год закупки СПГ выросли - на 8%, до 15,171 млрд куб. м. Основным поставщиком СПГ, кроме Алжира (5,26 млрд куб. м), были США (5,64 млрд куб. м).

Закупки СПГ были крайне неравномерны внутри года. В январе, феврале, марте, а потом только в ноябре и декабре закупки были на уровне порядка 2 млрд куб. м (в среднем 2,3 млрд куб. м). В другие месяцы было менее 1 млрд куб. м, при этом в августе и сентябре импорт падал ниже 300 млн куб. м.

В 2022 году Турция сократила общий импорт газа на 7% - до 54,662 млрд куб. м, сообщил EPDK. Потребление упало на 11% - до 53,278 млрд куб. м. Расхождение в динамике закупок и потребления объясняется развитием системы подземного хранения в стране; очередной этап расширения ПХГ пришелся на конец 2022 года.

Импорт трубопроводного газа сократился на 11% - до 39,491 млрд куб. м. Прием газа из России, крупнейшего поставщика, в 2022 году составил 21,575 млрд куб. м после 26,341 млрд в 2021. В том числе в статистике 2022 года отражена поставка примерно двух партий российского СПГ. На втором месте по объему поставок оказался Иран (9,4 млрд куб. м - почти столько же сколько в 2021), Азербайджан - на третьем - 8,7 млрд куб. м.

Около 95% газа в страну импортирует государственный монополист Botas - остальное приходится на мелких независимых импортеров. В декабре 2022 года в списке импортеров газа появилось новое имя - Socar Enerji.

Потребление газа в стране сократилось из-за 30-процентного снижения спроса в энергетике (до 14,47 млрд куб. м м). При этом спрос в жилом секторе вырос на 8% - до 18 млрд куб. м.