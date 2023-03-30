Турция в январе обновила рекорд импорта СПГ на фоне резкого снижения цен

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Турция в январе 2023 года установила новый рекорд покупок сжиженного природного газа. Этому помог обвал цен на топливо из-за теплой погоды в Европе и затоваривания рынка региона.

Как сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK), в январе текущего года импорт СПГ вырос до 2,831 млрд куб. м. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в феврале 2022 года (2,658 млрд куб. м).

Январь 2023 года подарил Европе весьма теплую погоду - на 3 градуса Цельсия выше климатической нормы и на градус теплее, чем годом ранее. В сочетании с мерами экономии природного газа это привело к существенному снижению цен. Средняя цена контракта "на день вперед" на эталонном хабе TTF в Нидерландах упала почти в два раза - до $703 за тысячу кубометров после $1258 в декабре 2022. Сообщалось о перенаправлении партий СПГ с европейского рынка в Азию, а также о газовозах, ожидающих восстановления цен на рейде у СПГ-терминалов ЕС.

Турция создала большие мощности по приему и регазификации СПГ, что позволяет ей пользоваться периодически возникающими выгодами покупки газа на глобальном спотовом рынке. В стране работает еще четыре терминала: Ertugrul Gazi, Aliaga LNG, Etki LNG, Marmara Ereglisi. Готовится запуск пятого - в заливе Сарос в Эгейском море.

Список поставщиков СПГ в Турцию в январе был весьма разнообразным, что говорит о максимальной активности турецких покупателей на спотовом рынке. В страну пришло по 8 партий из США и Алжира, по 2 из Нигерии и Тринидада и Тобаго, 3 из Египта; по одному танкеру из Норвегии, Омана, а также 4 реэкспортных груза из Бельгии и Франции. На терминалах этих стран обычно происходила перевалка, в том числе продукции российского проекта "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

По газопроводам из России (от "Газпрома") в январе Турция получила 2,144 млрд куб. м газа, из Азербайджана - 882 млн куб. м, из Ирана - 288 млн кубов (иранские поставки сократились в три раза на фоне технических проблем и сильных холодов в этой стране).

Суммарно в январе 2023 года Турция сократила импорт газа на 10% - до 6,048 млрд куб. м. Оперативные данные говорят о сохранении январского уровня импорта и потребления в феврале.