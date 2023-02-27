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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

В Анапе построят винодельческий комплекс стоимостью 1 млрд рублей

В Анапе построят винодельческий комплекс стоимостью 1 млрд рублей
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Винодельческий комплекс будет построен в ближайшие годы в Анапе (Краснодарский край).

Как сообщила пресс-служба администрации города, инвестиционный проект будет реализован индивидуальным предпринимателем Русланом Димоевым. Проект предполагает строительство винодельни мощностью 500 тыс. бутылок вина в год, а также высадку виноградников на землях Гайкодзорского сельского округа. Под предстоящую закладку закуплены первые 60 тыс. саженцев.

В настоящее время идет проектирование здания винодельни. Предполагается, что на ее базе будет создан образовательный кластер, где смогут получать знания виноделы и сомелье.

Общий объем инвестиций составит порядка 1 млрд рублей.

Также в планах инвестора – создать на территории Анапы собственный питомник по выращиванию саженцев винограда. Новая площадка позволит не только выращивать популярные сорта винограда, но и с помощью селекции выводить новые, оптимальные для анапской территории и климата.

Краснодарский край – крупнейший регион РФ по выращиванию винограда. В прошлом году на Кубани собран рекордный урожай винограда – 283 тыс. тонн (рост в 1,6 раза к 2021 году), это свыше 40% общероссийского валового сбора. Общая площадь виноградников превышает 29,6 тыс. гектаров.

В целом в крае производством вина занимаются 53 организации. Ведущими предприятиями являются "Фанагория", "Абрау-Дюрсо", "Кубань-вино", они же и крупнейшие экспортеры продукции – на их долю приходится 90% экспорта.

Также в крае работают три питомника по выращиванию саженцев.

Димоев, согласно данным ЕГРЮЛ, является совладельцем анапской компании "Аурум" (занимается деятельностью санаторно-курортных организаций).

По данным властей Анапы, семья Димоевых реализует также инвестиционный проект по развитию туристической инфраструктуры: в настоящее время ООО "Анапское взморье" (принадлежит Валерию Димоеву) на территории 45 га ведет строительство семейного курорта "Мираклеон" в Анапе.

Анапа Краснодарский край
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