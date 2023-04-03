Винодельня "Мильстрим - Черноморские вина" в 2022 году снизила производство на 9%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краснодарское винодельческое предприятие полного цикла ООО "АПК "Мильстрим - Черноморские вина" по итогам 2022 года сократило производство алкогольной продукции на 9,3% по сравнению с предшествующим годом – до 465,9 тыс. декалитров.

Как говорится в отчете предприятия, сокращение объемов производства на 47,9 тыс. дал обусловлено тем, что компания отказалась от производства виноматериалов.

Объем реализации винодельческой продукции в прошлом году составил 287,2 тыс. дал (снижение в 1,7 раза).

Вместе с тем, объем переработки винограда вырос на 23,6% - до 4,8 тыс. тонн за счет появления нового поставщика - АО "Агропромфирма "Голубицкая", у которого закуплено 1,74 тыс. тонн.

Выручка "АПК "Мильстрим - Черноморские вина" по итогам прошлого года выросла на 4% и составила 857,6 млн рублей. Вместе с тем, на фоне опережающего роста себестоимости (на 15,7% – до 687,3 млн рублей) компания сократила валовую прибыль на 26% – до 170,3 млн рублей. А убыток от продаж составил 22 млн рублей против 30,5 млн рублей прибыли годом ранее.

Чистая прибыль по РСБУ составила 24,5 млн рублей, увеличившись за год почти в 100 раз. При этом прочие доходы возросли на 12% – до 214,6 млн рублей, а прочие расходы снизились на 20%, до 126 млн рублей.

Инвестиции в модернизацию производства составили 13 млн рублей.

АПК "Мильстрим - Черноморские вина" создано на базе винодельческого предприятия, основанного в 1936 году. Выпускает тихие и игристые вина, крепкие и слабоалкогольные напитки. Продукция реализуется через собственную розничную сеть, которая в настоящее время насчитывает более 350 магазинов по всей России.

Площадь виноградников агрокомпании превышает 1,5 тыс. га, в том числе - более 1 тыс. га плодоносящих.

Согласно отчету компании, 98,87% в капитале АПК принадлежит новороссийскому ООО "Порт-Импорт", еще 1,13% – ООО "Таманский винодел". Владельцами ООО "Порт импорт" в свою очередь являются Елена Буйвидис (51%), Олег Варум (24,5%) и Андрей Иванов (24,5%).